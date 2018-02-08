Департамент внешней разведки: Россия попытается умалить значение юбилея ЭР, а ЧМ по футболу — имиджевый проект Путина

Сегодня Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал свой третий публичный рапорт, в котором больше всего внимания уделяется внутренней и внешней политике России.

”В 2018 году вероятность военной угрозы против Эстонии и НАТО мала”, — сказал на презентации ежегодника гендиректор департамента Микк Марран. В самом же ежегоднике отмечается, что в ближайшие годы Россия продолжит проводить политику, противоположную западной системе ценностей, и попытается разрушить эту систему ценностей.

Также в книге отмечается, что Россия попытается использовать юбилейные мероприятия в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы ”переписать историю” и ”умалить значение этих событий и очернить их”. Согласно ежегоднику, страны Балтии в глазах России являются маленькими и противными странами, которые мешают великим державам заключать между собой соглашения.

”Происходит активный поиск историков из стран Балтии, которые были бы готовы своим участием легитимизировать кремлевскую пропаганду в направлении Эстонии, Латвии и Литвы”, — пишут авторы.

В книге отмечается, что наряду с более масштабными информационными атаками против НАТО соответствующие подразделения могут устраивать нападения на конкретных людей и организации, например, отслеживать военнослужащих Сил обороны в соцсетях и картографировать их круг общения. ”После чего последует рассылка сообщений, телефонных звонков близким, угрозы и завлечения или распространение ложной информации через профиль в соцсетях и электронную почту”.

По мнению департамента, ЧМ по футболу по сути является имиджевым проектом Путина, призванным показать миру, что Россия смогла выбраться из изоляции и является нормальной страной, разделяющей западные ценности.

Также в книге отмечается, что российские спецслужбы пытаются отыскать среди посещающих Россию иностранцев тех, кто может иметь доступ к важной политической, экономической и военной информации, и установить с ним контакт. ”Данной главой мы не хотим призвать иностранцев избегать посещения России или вызвать у них паранойю при посещении России, но все же обращаем внимание, что пребывание в России содержит в себе определенные риски, и особенно входящие в политическую, общественную и бизнес-элиту люди должны критично анализировать происходящие с ними в России инциденты и людей, которые ищут там с ними знакомства”.