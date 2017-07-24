Департамент: в Эстонии наступил пик заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами

По сообщениям Департамента здоровья, в Эстонии наступил пик регистрации заболеваний, передаваемых клещами.

Если за первые шесть месяцев в Эстонии зарегистрировали восемь случаев заболевания клещевым энцефалитом и 262 — клещевым боррелиозом, то по состоянию на первую неделю июля текущего года их количество значительно увеличилось, передает rus.err.ee.

В июле клещевой энцефалит был зарегистрирован у семерых человек, а у 103-х — боррелиоз, сообщил Департамент здоровья на своей странице в Facebook.

Больше всего заразившихся — на Сааремаа, меньше всего — в Валгамаа.

Защитить себя от энцефалита можно прививкой, информацию о которой можно получить у семейного врача или кабинете вакцинации.