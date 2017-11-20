Департамент устал ждать: авторы суперграфики на Горхолле находятся под следствием

После обращения Департамента охраны памятников старины полиция инициировала следствие в отношении Pirados Brand по делу причинения вреда памятнику старины, которое нанесло ему серьезный ущерб.

Полиция расследует законность деятельности оперирующей под названием Pirados фирмы PRDS Eesti OÜ, которая организовала нанесение суперграфики на фасад Горхолла — по инициативе центриста и депутата Рийгикогу Мярта Сультса.

Департамент обратился в полицию, так как не удалось достичь соглашения по вопросу отмывки фасада от суперграфики. Ранее Pirados сообщила, что приостанавливает работы по отмывке Горхолла.

Сультс же заявил TV3, что глава Департамента охраны памятников старины

Сийм Райе запугивал его и обращался с ним неуважительно. Райе же в ответ говорит, что нарушивший закон должен быть в ответе за это.

Изначально Сультс получил от города 25 000 евро для реализации проекта. Таким образом он собирался сэкономить деньги налогоплательщиков, придумав на время председательства Эстонии в ЕС нанести на фасад суперграфику, вместо того, чтобы каждую неделю тратить деньги на отмывание Горхолла от новых вульгарных рисунков.

На отмывку же фасада должно было уйти примерно 10 000 евро.