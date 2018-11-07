Департамент упростил порядок подачи ходатайства о карте вспомогательного средства

По словам руководителя службы коммерческих услуг отдела экспертиз и социальных услуг Департамента социального страхования Хелен Аварлайд ходатайствовать о карте вспомогательного средства электронным путём было возможно и раньше, но процесс ходатайства был неудобным и длительным, в связи с чем 90 процентов людей предпочитали прийти в бюро обслуживания клиентов. ”Мы упростили процесс подачи ходатайства для человека и на сегодняшний день ходатайство о карте вспомогательного средства через домашнюю страницу занимает 2 минуты. Каждый год примерно 20 000 человек приходят в наше бюро обслуживания клиентов за картами вспомогательного средства — это определённо большая экономия времени для них,” — сказала Аварлайд и добавила, что в будущем Департамент планирует перевести все процедуры по обслуживанию клиентов на самообслуживание в Интернете.

Право на получение карты вспомогательного средства имеют лица, у которых установлен недостаток здоровья или снижение трудоспособности; лица, достигшие возраста получения пенсии по старости; лица, нуждающиеся в протезе груди или в глазном протезе; лица, у которых установлена потеря слуха, начиная с 30 децибелов, нуждающиеся в приобретении вспомогательных средств улучшения слуха и систем передачи звука.