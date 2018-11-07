07.11.2018, 21:45

Департамент упростил порядок подачи ходатайства о карте вспомогательного средства


rus.delfi.ee
EST
Sotsiaalkindlustusamet
SotsiaalkindlustusametFoto: Ilmar Saabas

С 5 ноября Департамент социального страхования упростил порядок подачи ходатайства о получении карты личного вспомогательного средства и её дубликата. Если раньше для подачи ходатайства люди приходили в бюро обслуживания клиентов Департамента, то теперь это можно сделать на домашней странице Департамента, сообщает ведомство.

По словам руководителя службы коммерческих услуг отдела экспертиз и социальных услуг Департамента социального страхования Хелен Аварлайд ходатайствовать о карте вспомогательного средства электронным путём было возможно и раньше, но процесс ходатайства был неудобным и длительным, в связи с чем 90 процентов людей предпочитали прийти в бюро обслуживания клиентов. ”Мы упростили процесс подачи ходатайства для человека и на сегодняшний день ходатайство о карте вспомогательного средства через домашнюю страницу занимает 2 минуты. Каждый год примерно 20 000 человек приходят в наше бюро обслуживания клиентов за картами вспомогательного средства — это определённо большая экономия времени для них,” — сказала Аварлайд и добавила, что в будущем Департамент планирует перевести все процедуры по обслуживанию клиентов на самообслуживание в Интернете.

Право на получение карты вспомогательного средства имеют лица, у которых установлен недостаток здоровья или снижение трудоспособности; лица, достигшие возраста получения пенсии по старости; лица, нуждающиеся в протезе груди или в глазном протезе; лица, у которых установлена потеря слуха, начиная с 30 децибелов, нуждающиеся в приобретении вспомогательных средств улучшения слуха и систем передачи звука.

Для приобретения вспомогательного средства с предоставляемой государством льготой требуется представить предприятию, продающему или сдающему в аренду вспомогательные средства, справку от врача и карту вспомогательного средства, подтверждающую потребность во вспомогательном средстве. Подтверждающие потребность во вспомогательном средстве справки выдают семейные врачи или врачи-специалисты, а также эрготерапевты и физиотерапевты, работающие в реабилитационных или оказывающих реабилитационные услуги учреждениях. Потребность во вспомогательном средстве может быть также указана в реабилитационном плане. Вспомогательные средства для детей с недостатком здоровья можно по-прежнему приобретать только на основании справки от семейного врача или врача-специалиста.

Для заказа карты вспомогательного средства или её дубликата на домашней странице Департамента социального страхования следует заполнить соответствующее ходатайство, форма которого доступна здесь.

Департамент социального страхования отправит карту вспомогательного средства по почте в течение 3-5 дней по домашнему адресу ходатая. Поэтому в ходатайстве важно указать контактный адрес, по которому желают получить карту.

Если кто-либо не желает подавать ходатайство о получении карты вспомогательного средства в Интернете, он может по-прежнему сделать это в бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования по всей Эстонии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ТАБЛИЦА: Какие автомобили самые надежные, а с какими больше всего проблем

07.11.2018
Издание Consumer Reports обнародовало исследование, которое проводит ежегодно с целью выяснить, какие марки автомобилей являются самыми надежными, а с какими возникает больше всего проблем.
Подробнее



Невнимательность за рулем может дорогого стоить. В результате несерьезной аварии женщина частично потеряла зрение и трудоспособность

07.11.2018
Водитель за рулем отвлекся на миг и спровоцировал на первый взгляд легкую аварию, но жертва аварии осталась слепой на один глаз, потеряла трудоспособность и теперь обязана еще долгое время ходить по врачам, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Российские моряки получили свои деньги, новый законопроект о регистре народонаселения

07.11.2018
- С января 2019 года начнут действовать новые требования, согласно которым все жители Эстонии должны уточнить свое место жительства с точностью до улицы.
- Доведенным до отчаяния российским морякам, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, выплатили зарплаты.
Подробнее


-30% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

"Выражаю благодарность Delfi". Доведенным до отчаяния российским морякам выплатили зарплаты

07.11.2018
Доведенным до отчаяния российским морякам, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, выплатили зарплаты. Своих денег они ждали 10 месяцев.
Подробнее


ЭСКИЗЫ: Здание магазина Lidl, которое построят в Нарве на месте Põhja kaubandus keskus, не будет отличаться архитектурными изысками

07.11.2018
В конце весны этого года Lidl приобрел в Нарве второй объект недвижимости — Põhja kaubandus keskus, что на улице Кангеласте. Согласование строительства магазина Lidl на его месте находится в той же стадии, что и того, который появится на месте бывшего молокозавода в начале Таллиннского шоссе.
Подробнее

ВИДЕО | Смотрите, какие роскошные дома и квартиры принадлежат элите эстонского шоу-бизнеса

07.11.2018
Журнал Kroonika составил рейтинг самых известных и успешных представителей шоу-бизнеса Эстонии. Этих людей мы чаще всего видим на сцене и экране телевизора, за их жизнью больше всего следит эстонская публика. В видеообзоре вы увидите, какими шикарными домами, квартирами и землями владеют местные знаменитости.
Подробнее

ФОТО: В пятницу открывается торговый центр T1. Какая судьба его ожидает?

07.11.2018
В пятницу распахнет свои двери торговый центр T1 Mall of Tallinn. До этого в столице торговые центры то и дело мерились мускулами и расширялись, но действительно нового центра не открывалось давно, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее