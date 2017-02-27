27.02.2017, 19:45

Департамент: тысячи ходатайствовавших не забрали свои удостоверения личности

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rus.delfi.ee
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Tuludeklaratsioon-9
Foto: Taavi Arus

По сообщению Департамента полиции и погранохраны (PPA), тысячи ходатайствовавших не пришли за своими удостоверяющими личность документами.

По состоянию на настоящее время, в бюро обслуживания PPA 25 202 документа, за которыми не пришли ходатайствовавшие и которые с нетерпением ждут своих владельцев, многие из них находятся в ожидании хозяев уже годами, пишет Maaleht.

"Напоминаем, что ИД-карта — обязательный документ для всех граждан Эстонии старше 15 лет, который делает повседневное делопроизводство проще", — отметил PPA.

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