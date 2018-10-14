14.10.2018, 14:15

Департамент технического надзора: причиной трагедии в Какумяэ мог стать угарный газ

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rus.delfi.ee
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Kakumäe gaasiõnnetus
Foto: Rauno Volmar

Заместитель генерального директора Департамента технического надзора (TJA) Ингрид Тейнемаа сказала, что по оценке департамента, причиной трагического несчастного случая в Какумяэ могло стать распространение угарного газа, а не общая утечка газа.

"Утечки газа там действительно обнаружили во многих домах, но смерти людей такая маленькая утечка все-таки не вызывает, — сказала Тейнемаа ERR. — Причиной смерти человека может стать угарный газ, запах которого не чувствуешь и который не видишь, но который очень ядовит".

Тейнемаа пояснила, что утечки обнаружили у фитингов находящихся в комнате газовых приборов, где и может быть разрешена утечка в небольшом количестве, которая не представляет опасности для здоровья, но которую датчик способен обнаружить. Тейнемаа сказала, что департамент в воскресенье осмотрит все дома с утечками и оценит, как именно обнаружили утечку газа и в разрешенном ли утечка объеме.

По словам Тейнемаа, в случае как газовых приборов, так и очагов с твердым топливом стоит обращать внимание, что там в ходе горения может образовываться угарный газ и он обычно образуется тогда, когда вентиляция нехорошая.

Тейнемаа сказала, что обычно несчастные случаи с угарным газом характерны для старых многоквартирных домов. "То, что он теперь произошел в частном доме более нового типа, относительно необычно", — сказала Тейнемаа.

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