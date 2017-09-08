Департамент технадзора оштрафует на 6000 евро TV3 за проплаченные материалы в новостях

Департамент технического надзора (ДТН) после длившегося семь месяцев расследования пришел к выводу, что эстонский частный телеканал TV3 виновен в том, что предлагал в новостях своим зрителям проплаченные и заказные материалы без указания, что это реклама. ДТН накажет телеканал штрафом в 6000 евро за нарушение закона.

TV3 продавал своим клиентам время в рамках новостной передачи "Семичасовые новости", не отделяя проплаченные сюжеты от обычных репортажей, пишет rus.err.ee.

Одна из фирм, которая заинтересовалась тем, каким образом могла бы быть освящена ее деятельность в новостях TV3, получила прейскурант, в котором отмечалось, что одноминутный сюжет обойдется заказчику в 1000 евро, двухминутный — в 2000, а за три минуты в новостях придется выложить 3000 евро.

Закон о медиауслугах не разрешает продавать рекламу в новостные программы или же просить деньги за новости.

Кодекс журналистской этики предусматривает, что оплаченный контент должен быть ясно отмечен, чтобы потребители понимали что имеют дело с маркетинговым ходом.