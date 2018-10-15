Департамент технадзора обещает назвать причины трагедии в Хааберсти

Об этом в интервью "Актуальной камере" заявил гендиректор ведомства Каур Каяк.

По его словам, в данный момент слишком рано говорить, сколько на это потребуется времени. Он добавил, что параллельно с расследованием прокуратуры департамент возбудил собственное производство. Некоторые предположения уже есть, но обнародовать их пока нельзя, добавил Каяк.

Напомним, в субботу в частном доме, расположенном в жилом микрорайоне Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет, которые отравились газом. Возбуждено уголовное дело.