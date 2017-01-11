Сегодня, 11 января, Департамент статистики представляет сборник ”Социальные тенденции”, который рассматривает благополучие, качество жизни и способность домохозяйств справляться на прожиточном уровне.

Цель сборника — проанализировать социальное неравенство в эстонском обществе. Анализируется материальное неравенство и расслоение в обществе, обращается внимание на распределение образовательных, культурных и оздоровительных ресурсов, а также на наличие социального ресурса.

В представленном сборнике Департамент статистики уделяет особое внимание двум темам.

Аналитик Департамента статистики Тийу-Лийза Руммо проанализировала способность домохозяйств справляться на прожиточном уровне как по показателям финансового дохода, так и по показателям оценочной бедности. ”Выяснилось, что в период 2004-2015 годов тенденции показателей как финансового дохода, так и оценочной бедности в Эстонии менялись довольно схоже. Уровень материальной неудовлетворенности, который базируется на оценках самих людей и отражается в восприятии бедности, на протяжении половины периода был несколько выше, чем уровень относительной бедности, базирующийся на финансовых показателях. Таким образом, при анализе показателей бедности помимо финансовых показателей бедности важно учитывать и оценочные показатели бедности, то есть ее восприятие, — отметила Руммо. — Из анализа следует, что наибольшие трудности на прожиточном уровне испытывают женщины, люди более старшего возраста, а также жители, домашним языком которых является русский, и пенсионеры”.

Старший аналитик целевого учреждения ”Kutsekoda” Сийм Круссель проанализировал положение на рынке труда эстонцев и неэстонцев в период до экономического кризиса, во время кризиса и после него. Особое внимание уделялось владению эстонским языком как фактору, улучшающему возможности на рынке труда неэстонцев. ”В среднем положение на рынке труда эстонцев было лучше, чем у неэстонцев, — отметил Круссель. — В то же время уровень безработицы и служебное положение неэстонцев, хорошо владеющих эстонским языком, до кризиса и после кризиса было таким же, как у эстонцев, если еще не чуть лучше.

При найме на работу для работодателей Эстонии одним из важнейших факторов являются все-таки профессиональные навыки человека, а не его национальность. Поскольку владение эстонским языком предполагается на многих рабочих местах, работодатели стремятся, скорее, избежать возможных рисков. Так, например, при равных профессиональных навыках предпочтительнее будут те, кто имеет более хорошие прочие навыки, в том числе и знание языка”.