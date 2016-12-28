Сегодня, 28 декабря, на основании результатов, полученных в ходе пробной переписи, Департамент статистики сообщает о наличии и качестве данных населения и домохозяйств в регистрах.

Впервые в истории Эстонии следующую перепись населения и жилых помещений планируется провести с использованием базы данных регистров, и это означает, что опрашивать людей напрямую не будут, а сведения будут получены на основании информации, имеющейся в государственных базах данных. Отсюда и название переписи — Перепись населения и жилых помещений, основанная на регистрах. (Registripõhine rahva ja eluruumide loendus, REGREL).

В целях успешного проведения переписи Департамент статистики проводит две пробных переписи. В 2016 году состоялась первая пробная перепись, в ходе которой департамент тестировал методику проведения переписи, используемое в процессе переписи программное обеспечение и соответствие имеющихся в регистрах данных населения Эстонии и жилых помещений, расположенных в Эстонии, для осуществления статистических работ. Данные были получены из 24 государственных баз данных, проведена их обработка и анализ.

”Пробная перепись показала, что провести перепись населения и жилых помещений на основании данных из регистров вполне осуществимо, и подготовка к проведению переписи была целенаправленной”, — отметил директор Департамента статистики Андрес Оопкауп. Подготовку к проведению REGREL Департамент статистики начал в 2008 году. — За короткое время в Эстонии удалось добиться такого положения дел, при котором мы имеем разработанную методику, необходимую для проведения переписи на базе регистров, и практически все необходимые для этого данные в регистрах имеются”.

Относительно населения в регистрах имеются хорошего качества данные для получения следующих сведений: пол, возраст, официальное семейное положение, страна происхождения, гражданство, общая численность населения, национальность, родной язык, месторасположение жилого помещения, жилые помещения по типу здания.

Руководитель проекта REGREL Департамента статистики Диана Белтадзе пояснила, что в общем случае получить из регистров готовые признаки переписи нельзя, поскольку регистры предусмотрены в основном для выполнения других, не статистических, задач, и используют различные определения. ”В большинстве случаев для формирования одного признака переписи Департаменту статистики приходится использовать несколько регистров”, — сказала Белтадзе.

”При проведении переписи населения и жилых помещений, основанной на базе данных регистров, самую большую проблему представляет различие зарегистрированного и фактического места жительства, влияние которого становится особенно очевидным, если определять на основе этих данных домохозяйства и семьи, — отметила Белтадзе. — По этой причине качество данных регистров относительно семей и домохозяйств получило в ходе пробной переписи самую низкую оценку. Информационная работа местных самоуправлений могла бы мотивировать жителей регистрировать в Регистре народонаселения свой фактический адрес”.

Республиканская правительственная комиссия по переписи утвердила 19.12.2016 г. срок проведения второй пробной переписи. Вторая пробная перепись состоится в 2019 году.

Перепись населения и жилых помещений, основанная на базе данных регистров, будет проходить в Эстонии в 2020/2021 году.