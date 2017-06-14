Департамент статистики ищет добровольцев для участия в пробном исследовании

Департамент статистики, отделение географии Тартуского университета и Positium LBS организуют пробное исследование по мобильному позиционированию, цель которого выяснить, возможно ли уточнить указанное в регистрах местожительство человека с помощью мобильного позиционирования, значится в пресс-релизе.

”Для производства государственной статистики Департамент статистики планирует изучить потенциал больших данных, но для того, чтобы делать определенные выводы, необходимо иметь достаточное количество данных, — пояснила руководитель отдела методики и анализа Департамента статистики Кая Сыстра. — В ходе пробного исследования выяснится, помогут ли данные мобильного позиционирования уточнить необходимые для производства статистики данные места жительства человека, если, например, в базах данных или регистрах они некорректны”.

”Для успешного проведения исследования необходимо найти к 22 июня тысячу добровольцев, согласных с тем, что местоположение их мобильных разговоров за последние 12 месяцев будут анализироваться. Содержание разговора для проведения анализа мобильный оператор не передает”, — пояснила она.

В ходе исследования будут проанализированы рассчитанные на основе данных мобильного позиционирования основной пункт местожительства и отдаленность полученного из регистров потенциального места жительства человека, а также разработана модель по выявлению наиболее вероятного места жительства. Для разработки модели данные добровольных участников разделят на две части: первая часть будет использована для разработки модели, а вторая часть — для тестирования модели. Полученные результаты сопоставят с данными фактического места жительства, указанного самим человеком.

”Ждем для участия всех заинтересованных лиц, желающих внести свой вклад в разработку инновационной методики для статистики будущего”, — отметила Сыстра.

Для участия в исследовании по мобильному позиционированию необходимо не позднее 22 июня заполнить и подписать бланк согласия, форму которого и более подробную информацию можно найти на сайте Департамента статистики.

Среди всех участников исследования будут разыграны 1 iPhone и 10 внешних аккумуляторов для телефона.

Итоги исследования Департамент статистики подведёт в конце года.