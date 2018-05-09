09.05.2018, 08:29

Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

 (16)
rus.delfi.ee
EST 1
Laulupidu
Noored laulupeolFoto: Tanel Meos

По уточненным данным, на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 1 319 133 человек, что на 3499 человек больше, чем в тот же период годом ранее, сообщает Департамент статистики. В 2017 году численность населения уменьшилась на 1759 человек в связи с естественным приростом населения, но увеличилась по причине положительного сальдо миграции на 5258 человек.

Сальдо миграции Эстонии третий год подряд оставалось положительным. В течение предыдущего года в Эстонию приехало жить 17 616 человек и выехало 12 358 человек, тем самым положительное сальдо миграции было в 2017 году рекордным — в Эстонию прибыло на 5258 человек больше, чем покинуло страну. Сальдо миграции среди мужчин по-прежнему было выше, чем среди женщин, однако оставалось положительным у представителей обоих полов. Наибольшая активность как иммигрантов, так и эмигрантов наблюдается в возрасте 20 и 30 лет. Больше всего население Эстонии выигрывает за счет сальдо миграции молодежи: численность 20–24-летних возросла по причине миграции почти на тысячу человек, а возрастная группа 20–49-летних увеличилась на 3440 человек.

Почти половину иммигрантов, прибывших в Эстонию, составили лица с эстонским гражданством. Среди прочих больше было граждан России, Украины, Финляндии и Латвии. Из числа эмигрантов граждане Эстонии составили две трети, среди остальных больше было граждан России, Финляндии и лиц без определенного гражданства. На основании сальдо миграции более всего возросла численность граждан Украины и Латвии (на 744 и 683 соответственно).

ТОП

За несколько лет сальдо миграции граждан Эстонии уменьшилось, однако в 2017 году выросло и впервые стало рекордным. Частично рост сальдо миграции обусловлен дополнениями в методике вычисления Департаментом статистики численности постоянных жителей, или индекса резидентства, который позволил более точно вести учет происходившей в предыдущие годы миграции. Сальдо миграции граждан Эстонии увеличилось бы и без этого изменения, но оставалось бы негативным.

В 2017 году родилось 13 784 и умерло 15 543 человека. Количество рождений по сравнению с предыдущим годом было на несколько сотен меньше, уменьшилось также и число рожденных детей на одну женщину: в 2016 году этот показатель составил 1,60 и в 2017 году — 1,59. Средний возраст женщины на момент рождения ребенка был 30,4 года. Больше всего рожают 25–34-летние женщины, хотя среди населения данная возрастная группа сокращается — в этот возраст вступает малочисленное поколение 1990-х годов. Число смертей за последние десять лет оставалось относительно стабильным.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Что случилось? После выступления Нечаева опустилась на седьмое место в букмекерском списке

09.05.2018
Вчера в Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса “Евровидение”, в котором приняла участие и Элина Нечаева с композицией “La Forza”. Элина прошла в финал, но несмотря на прекрасное выступление, букмекеры понизили ее потенциальное место в финале.
Подробнее


Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

09.05.2018
Министр обороны Юри Луйк произнес речь на поминальной службе вчера в церкви Каарли, в которой отметили 73-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, передает Министерство обороны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Сравниваем цены 1993 и 2018 годов: что и насколько подорожало в Эстонии за четверть века?

09.05.2018
В наше время все меняется очень быстро: новые технологии появляются почти каждый день, выявляют новые болезни и тут же придумывают лекарства от них, совершают казавшиеся еще вчера невероятными научные открытия… Но быстрее всего меняется стоимость различных товаров и услуг. ”МК-Эстония” решила посчитать, насколько лучше или хуже мы стали жить по сравнению с тем, что было четверть века назад, если сопоставить уровень жизни и цен сегодня и в далеком 1993 году.
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-20% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €

Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь и не петь песни на кладбище

08.05.2018
9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

09.05.2018
По уточненным данным, на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 1 319 133 человек, что на 3499 человек больше, чем в тот же период годом ранее, сообщает Департамент статистики. В 2017 году численность населения уменьшилась на 1759 человек в связи с естественным приростом населения, но увеличилась по причине положительного сальдо миграции на 5258 человек.
Подробнее


На Вабадузе пройдет масштабный бесплатный концерт в честь Дня Европы

09.05.2018
9 мая в центре Таллинна пройдет множество посвященных Дню Европы мероприятий. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Вабадузе. Речь по случаю Дня Европы произнесет президент Керсти Кальюлайд. На сцене выступят Иво Линна, Лийс Лемсалу, Стиг Ряста, Lepatriinu и Frankie Animal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Высшее образование и уровень зарплаты влияют на риск ожирения

09.05.2018
Уровень зарплаты и наличие высшего образования влияют на наличие лишнего веса – но только у женщин. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные о доходах и здоровье граждан за 2011-2014 год.
Подробнее