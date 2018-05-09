Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

По уточненным данным, на 1 января 2018 года в Эстонии проживало 1 319 133 человек, что на 3499 человек больше, чем в тот же период годом ранее, сообщает Департамент статистики. В 2017 году численность населения уменьшилась на 1759 человек в связи с естественным приростом населения, но увеличилась по причине положительного сальдо миграции на 5258 человек.
Сальдо миграции Эстонии третий год подряд оставалось положительным. В течение предыдущего года в Эстонию приехало жить 17 616 человек и выехало 12 358 человек, тем самым положительное сальдо миграции было в 2017 году рекордным — в Эстонию прибыло на 5258 человек больше, чем покинуло страну. Сальдо миграции среди мужчин по-прежнему было выше, чем среди женщин, однако оставалось положительным у представителей обоих полов. Наибольшая активность как иммигрантов, так и эмигрантов наблюдается в возрасте 20 и 30 лет. Больше всего население Эстонии выигрывает за счет сальдо миграции молодежи: численность 20–24-летних возросла по причине миграции почти на тысячу человек, а возрастная группа 20–49-летних увеличилась на 3440 человек.
Почти половину иммигрантов, прибывших в Эстонию, составили лица с эстонским гражданством. Среди прочих больше было граждан России, Украины, Финляндии и Латвии. Из числа эмигрантов граждане Эстонии составили две трети, среди остальных больше было граждан России, Финляндии и лиц без определенного гражданства. На основании сальдо миграции более всего возросла численность граждан Украины и Латвии (на 744 и 683 соответственно).
За несколько лет сальдо миграции граждан Эстонии уменьшилось, однако в 2017 году выросло и впервые стало рекордным. Частично рост сальдо миграции обусловлен дополнениями в методике вычисления Департаментом статистики численности постоянных жителей, или индекса резидентства, который позволил более точно вести учет происходившей в предыдущие годы миграции. Сальдо миграции граждан Эстонии увеличилось бы и без этого изменения, но оставалось бы негативным.
В 2017 году родилось 13 784 и умерло 15 543 человека. Количество рождений по сравнению с предыдущим годом было на несколько сотен меньше, уменьшилось также и число рожденных детей на одну женщину: в 2016 году этот показатель составил 1,60 и в 2017 году — 1,59. Средний возраст женщины на момент рождения ребенка был 30,4 года. Больше всего рожают 25–34-летние женщины, хотя среди населения данная возрастная группа сокращается — в этот возраст вступает малочисленное поколение 1990-х годов. Число смертей за последние десять лет оставалось относительно стабильным.