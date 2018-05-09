Департамент статистики: иммиграция превышает эмиграцию третий год подряд

Почти половину иммигрантов, прибывших в Эстонию, составили лица с эстонским гражданством. Среди прочих больше было граждан России, Украины, Финляндии и Латвии. Из числа эмигрантов граждане Эстонии составили две трети, среди остальных больше было граждан России, Финляндии и лиц без определенного гражданства. На основании сальдо миграции более всего возросла численность граждан Украины и Латвии (на 744 и 683 соответственно).

За несколько лет сальдо миграции граждан Эстонии уменьшилось, однако в 2017 году выросло и впервые стало рекордным. Частично рост сальдо миграции обусловлен дополнениями в методике вычисления Департаментом статистики численности постоянных жителей, или индекса резидентства, который позволил более точно вести учет происходившей в предыдущие годы миграции. Сальдо миграции граждан Эстонии увеличилось бы и без этого изменения, но оставалось бы негативным.

В 2017 году родилось 13 784 и умерло 15 543 человека. Количество рождений по сравнению с предыдущим годом было на несколько сотен меньше, уменьшилось также и число рожденных детей на одну женщину: в 2016 году этот показатель составил 1,60 и в 2017 году — 1,59. Средний возраст женщины на момент рождения ребенка был 30,4 года. Больше всего рожают 25–34-летние женщины, хотя среди населения данная возрастная группа сокращается — в этот возраст вступает малочисленное поколение 1990-х годов. Число смертей за последние десять лет оставалось относительно стабильным.