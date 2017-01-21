Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде, передает rus.err.ee.

"Просим обязательно сохранять свои трудовые книжки, трудовые договоры и прочие подтверждающие работу документы и принести их в департамент. Это касается именно тех людей, которые работали до 1999 года, и которым департамент еще не платит пенсию", — сказала Кюмник, добавив, что уже получающих пенсию это обращение не затрагивает.

Данные о работе будут внесены в компьютеры, и в будущем необходимая информация будет сразу доступна в электронном виде.

Трудовую книжку может принести сам работник или работодатель, который не смог передать работнику трудовую книжку после окончания трудовых отношений.

Трудовую книжку можно отправить по почте (Endla 8, Tallinn, 15092) или самостоятельно принести в любой отдел обслуживания департамента в Эстонии.