Департамент: со среды больше нельзя ездить со скоростью 110 км/ч

Департамент шоссейных дорог как заказчик обслуживания дорог заверяет, что все осуществляющие обслуживание государственных дорог предприниматели готовы к зимнему обслуживанию, но несмотря на это, дороги могут стать неожиданно скользкими, из-за чего с сегодняшнего дня больше не действует разрешение скорости 100 и 110 км/ч.

В связи с меняющимися погодными условиями на государственных дорогах с 25 октября отменяется действие разрешенной скорости 100 и 110 км/ч. Зимние шины обязательны с 1 декабря, но каждый водитель должен сам решить на основании погодных условий и планируемого маршрута, когда он начнет их использовать.