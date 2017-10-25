25.10.2017, 07:05

Департамент: со среды больше нельзя ездить со скоростью 110 км/ч

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rus.delfi.ee
EST
Liiklusmärk 110
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Департамент шоссейных дорог как заказчик обслуживания дорог заверяет, что все осуществляющие обслуживание государственных дорог предприниматели готовы к зимнему обслуживанию, но несмотря на это, дороги могут стать неожиданно скользкими, из-за чего с сегодняшнего дня больше не действует разрешение скорости 100 и 110 км/ч.

В связи с меняющимися погодными условиями на государственных дорогах с 25 октября отменяется действие разрешенной скорости 100 и 110 км/ч.

Зимние шины обязательны с 1 декабря, но каждый водитель должен сам решить на основании погодных условий и планируемого маршрута, когда он начнет их использовать.

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