Департамент снял с продажи семь запрещенных пищевых добавок

Tabletid Foto: Rauno Volmar

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе проверок европейских интернет-магазинов обнаружил семь эстоноязычных интернет-магазинов, продававших пищевые добавки с содержанием агматина. Предприятия обязали незамедлительно снять товар с продажи как в интернете, так и в обычных магазинах, а также отозвать товар у потребителей.