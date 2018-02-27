Департамент снял с продажи семь запрещенных пищевых добавок

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе проверок европейских интернет-магазинов обнаружил семь эстоноязычных интернет-магазинов, продававших пищевые добавки с содержанием агматина. Предприятия обязали незамедлительно снять товар с продажи как в интернете, так и в обычных магазинах, а также отозвать товар у потребителей.
Также ведомство обнаружило 25 эстоноязычных магазинов, торговавших добавками, которые якобы помогали или лечили проблемы с костями и суставами, но эти утверждения ошибочны. Пищевые добавки — это не лекарства, и потому им нельзя присваивать лечебные свойства.
Предприятиям сделали предписания и обязали снять с продажи препараты.