27.02.2018, 07:17

Департамент снял с продажи семь запрещенных пищевых добавок

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rus.delfi.ee
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Tabletid
TabletidFoto: Rauno Volmar

Ветеринарно-пищевой департамент в ходе проверок европейских интернет-магазинов обнаружил семь эстоноязычных интернет-магазинов, продававших пищевые добавки с содержанием агматина. Предприятия обязали незамедлительно снять товар с продажи как в интернете, так и в обычных магазинах, а также отозвать товар у потребителей.

Также ведомство обнаружило 25 эстоноязычных магазинов, торговавших добавками, которые якобы помогали или лечили проблемы с костями и суставами, но эти утверждения ошибочны. Пищевые добавки — это не лекарства, и потому им нельзя присваивать лечебные свойства.

Предприятиям сделали предписания и обязали снять с продажи препараты.

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