Департамент: смотровая площадка у водопада Валасте давно закрыта для посетителей

Спасательный департамент напоминает, что смотровая площадка над ручьем Валасте в Ида-Вирумаа, где накануне пострадал мужчина, была закрыта для посетителей еще в 2010 году.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что такое решение было принято в связи с неудовлетворительным техническим состоянием сооружения, передает rus.err.ee.

По информации спасателей, паводок размыл грунт вокруг фундамента площадки и платформа грозила обрушиться. Спасательный департамент также напоминает, что платформа по-прежнему находится в опасном состоянии.

Накануне, как писал rus.err.ee, вблизи смотровой платформы у водопада Валасте в деревне Онтика волости Кохтла Ида-Вируского уезда 25-летний мужчина упал с 5-метровой высоты и не может подняться.