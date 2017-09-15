Департамент: Продуктовый банк распространяет неверную информацию о голодающих детях

Несколько дней тому назад Продуктовый банк на своем сайте и в социальных сетях сообщил, что, по данным Департамент статистики, в Эстонии на грани нищеты проживает 57 000 детей, для которых полный желудок не является чем-то само собой разумеющимся.

Сам же департамент утверждает, что голодающих детей в Эстонии намного меньше: около 10 000. ”Количество детей, проживающих в относительной бедности, и количество детей, проживающих в абсолютной бедности, складывать нельзя, поскольку показатель относительной бедности уже учитывает и проживающих в абсолютной бедности детей”, — передает Õhtuleht слова специалиста по связям с общественностью Департамента статистики Ану Отс.

По ее словам, говоря о голоде, лучше использовать показатель материального недостатка или глубокого материального недостатка, одним из компонентов которого является отсутствие полноценного питания.

В то же время специалист по связям с общественностью Продуктового банка Марие Канарик говорит, что он взяли эти данные с сайта Департамента статистики, проверив перед этим их достоверность.