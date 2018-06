Департамент полиции и погранохраны заключил договор на приобретение формы

Департамент полиции и погранохраны объявил тендер на поставку патрульной формы в декабре прошлого года. В тендере участвовали A la Carte Uniforms OÜ совместно с A La Carte Identity Clothing AB, Image Wear AS совместно с Image Wear OY и Profline AS. Департамент заключил

рамочное соглашение со всеми тремя участниками тендера, но право первой поставки в течение трех лет получило предприятие Profline AS, сделавшее лучшее предложение. В комплект патрульной формы входит куртка, ветровка, утепляющий жилет, форменный пиджак и брюки.