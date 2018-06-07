Департамент полиции и погранохраны заключил договор на приобретение формы

Во вторник Департамент полиции и погранохраны заключил договор на приобретение новой патрульной формы с предприятием Profline AS. Первую партию новой патрульной формы полицейские получат в декабре.

Руководитель службы техники и снаряжения бюро логистики Департамента полиции и погранохраны Арго Ляник сказал, что рамочное соглашение с Profline AS заключили после того, как от комиссии по спорам было получено положительное решение.

“Так как результаты тендера были оспорены несколькими сторонами, то на весь процесс ушло больше времени, чем было запланировано. Не смотря на это у Департамента полиции и погранохраны теперь есть договор и уверенность в том, что мы получим новую форму", – сказал Ляник.

Вчера представители Департамента полиции и погранохраны и Profline встретились, чтобы обсудить детали договора. Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Янне Пикма подчеркнула, что для сотрудников департамента очень важно качество патрульной формы.

“Наши люди работают в любую погоду и в любое время суток. Мы надеемся получить от наших партнеров добротную и качественную одежду и послаблений в этом плане быть не может", – сказала Пикма.