Департамент полиции и погранохраны участвует в трехсторонних учениях по спасению на море

Завтра, 8 августа, флагманское судно Департамента полиции и погранохраны „Kindral Kurvits” и вертолет летного отряда департамента примут участие в традиционных учениях по спасению на море вместе с погранохраной Финляндии и Российской Федерации, значится в пресс-релизе полиции.





„В Финском заливе очень активное движение судов и поэтому важно, чтобы в случае возможного бедствия на море мы были готовы реагировать оперативно и профессионально. Это предусматривает умение работать вместе с погранохраной соседних государств, чтобы в реальной ситуации наилучшим образом использовались все имеющиеся ресурсы ради спасения людей", — сказал ведущий чиновник пограничной охраны бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны полковник Аймар Кёсс.

По словам Аймара Кёсса, темой учения в этом году будет спасение людей, оказавшихся в море в результате крушения вертолета, и локализация загрязнения.

Организаторы учений ежегодно ротируются, в этом году организатором учений является Россия. Учения по спасению на море проходят в водах РФ на северо-востоке от острова Сескар. В прошлом году организатором учений была погранохрана Финляндии, Эстония выступала в роли организатора в 2012 году.