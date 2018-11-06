Департамент полиции и погранохраны подал в суд исковое заявление о востребовании с Gemalto неустойки

„Департамент полиции и погранохраны считает, что, несмотря на обратные утверждения представителя Gemalto, Gemalto не сообщил об известном им риске Департаменту полиции и погранохраны до 5 сентября 2017 года, хотя по договору они обязаны сделать это незамедлительно. Первый раз мы предъявили Gemalto требование за несообщение уже в сентябре 2017 года, но, к сожалению, вне суда наш партнер не согласился удовлетворить это требование", – сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.
По словам заместителя генерального директора, данное исковое заявление касается лишь одного нарушения из нескольких связанных с этим риском нарушений. Департамент полиции и погранохраны подает о разных нарушениях договором и производстве ID-карты разные исковые заявления, так как это сложные случаи как с юридической, так и технической стороны.
26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал в Харьюский уездный суд исковое заявление в связи с нарушением договора со стороны Gemalto AG, которое касается генерирования приватных ключей ID-карты вне чипа. В исковом заявлении Департамент полиции и погранохраны требует неустойку, связанную с нарушением договора о производстве ID-карты, в сумме 152 млн евро. Нарушение требование безопасности, которые стало известно в мае этого года, помогло обнаружить сотрудничество с учеными. Проведенный экспертами анализ выяснил, что Gemalto генерировал вне чипа приватные ключи более 74 000 ID-карт.