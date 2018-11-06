06.11.2018, 13:50

Департамент полиции и погранохраны подал в суд исковое заявление о востребовании с Gemalto неустойки

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ID- kaardid
ID-kaardidFoto: Tiit Blaat

В понедельник, 5 ноября, Департамент полиции и погранохраны подал в суд еще одно исковое заявление о взыскании с Gemalto неустойки за то, что Gemalto AG не сообщил Департаменту полиции и погранохраны об уязвимости ID-карты, о которой стало известно осенью прошлого года.

Риск коснулся почти 750 000 ID-карт. В исковом заявлении Департамент полиции и погранохраны требует с Gemalto за несообщение об уязвимости почти 300 000 евро неустойки и пени.

Департамент полиции и погранохраны требует неустойку, так как Gemalto нарушил предусмотренную договором обязанность незамедлительно сообщать важную информацию. Gemalto не сообщил о уязвимости произведенного Infineon чипа, который использовался в произведенных Gemalto удостоверяющих личность документах ЭР.

Также они не сообщили о работе ученых из Чехии, в случае публикации которой была возможности использовать уязвимость для взлома карты.

Информация о риске ID-карты Эстонское государство получило лишь вечером 30 августа 2017 года, когда ученые из Чехии сообщили об этом Департаменту государственной инфосистемы. Gemalto подтвердил Департаменту полиции и погранохраны наличие уязвимости только 5 сентября 2017 года в ответ на высланный 4 сентября запрос Департамента полиции и погранохраны. В это время Департамент полиции и погранохраны и Департамент государственной инфосистемы уже информировали о риске общественность. Риск коснулся почти 750 000 действующих ID-карт. Для того, чтобы предупредить возможный взлом карт, Департамент полиции и погранохраны приостановил сертификаты карт 3 ноября 2017 года.

„Департамент полиции и погранохраны считает, что, несмотря на обратные утверждения представителя Gemalto, Gemalto не сообщил об известном им риске Департаменту полиции и погранохраны до 5 сентября 2017 года, хотя по договору они обязаны сделать это незамедлительно. Первый раз мы предъявили Gemalto требование за несообщение уже в сентябре 2017 года, но, к сожалению, вне суда наш партнер не согласился удовлетворить это требование", – сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

По словам заместителя генерального директора, данное исковое заявление касается лишь одного нарушения из нескольких связанных с этим риском нарушений. Департамент полиции и погранохраны подает о разных нарушениях договором и производстве ID-карты разные исковые заявления, так как это сложные случаи как с юридической, так и технической стороны.

26 сентября Департамент полиции и погранохраны подал в Харьюский уездный суд исковое заявление в связи с нарушением договора со стороны Gemalto AG, которое касается генерирования приватных ключей ID-карты вне чипа. В исковом заявлении Департамент полиции и погранохраны требует неустойку, связанную с нарушением договора о производстве ID-карты, в сумме 152 млн евро. Нарушение требование безопасности, которые стало известно в мае этого года, помогло обнаружить сотрудничество с учеными. Проведенный экспертами анализ выяснил, что Gemalto генерировал вне чипа приватные ключи более 74 000 ID-карт.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

06.11.2018
5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования.
Подробнее

Артемий Троицкий об отношениях между эстонцами и русскими: в определенном плане это удобно всем

06.11.2018
Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию.
Подробнее


”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности

06.11.2018
Отец ребенка описал в Facebook случай в детском саду, который он расценивает как насилие. После этого поста началась лавина писем: родители делились подобными историями. Все возмущены: помощи искать негде. Случай с ребенком кончился кровью, однако, по мнению отца, этого всего можно было избежать.
Подробнее



-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
153,30 €

Производители спиртного озабочены: пить в Эстонии меньше не стали, а деньги утекают за границу

06.11.2018
Курс на здоровый образ жизни Эстония взяла несколько лет назад. Правительство подкрепило пропаганду достаточно суровыми мерами — постепенно ограничив показ по телевидению рекламы спиртного (со следующего года она будет запрещена вообще) и взвинтив акцизы на алкоголь. Новое правительство полагало, что новой акцизной политикой убьет сразу всех зайцев: население перестанет пить, а в казну поступят деньги на все расходы по социальным программам. Но производители алкоголя считают, что тут политики серьезно просчитались, а хуже от этого стало всем.
Подробнее

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

06.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.
Подробнее





НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее