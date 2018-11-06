Департамент полиции и погранохраны подал в суд исковое заявление о востребовании с Gemalto неустойки

Риск коснулся почти 750 000 ID-карт. В исковом заявлении Департамент полиции и погранохраны требует с Gemalto за несообщение об уязвимости почти 300 000 евро неустойки и пени.

Департамент полиции и погранохраны требует неустойку, так как Gemalto нарушил предусмотренную договором обязанность незамедлительно сообщать важную информацию. Gemalto не сообщил о уязвимости произведенного Infineon чипа, который использовался в произведенных Gemalto удостоверяющих личность документах ЭР.

Также они не сообщили о работе ученых из Чехии, в случае публикации которой была возможности использовать уязвимость для взлома карты.

Информация о риске ID-карты Эстонское государство получило лишь вечером 30 августа 2017 года, когда ученые из Чехии сообщили об этом Департаменту государственной инфосистемы. Gemalto подтвердил Департаменту полиции и погранохраны наличие уязвимости только 5 сентября 2017 года в ответ на высланный 4 сентября запрос Департамента полиции и погранохраны. В это время Департамент полиции и погранохраны и Департамент государственной инфосистемы уже информировали о риске общественность. Риск коснулся почти 750 000 действующих ID-карт. Для того, чтобы предупредить возможный взлом карт, Департамент полиции и погранохраны приостановил сертификаты карт 3 ноября 2017 года.