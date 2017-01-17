Сегодня Департамент полиции и погранохраны проводил со словами благодарности на заслуженный отдых служебную собаку Валгаского отделения полиции английского спрингер-спаниеля Еспера.

Еспер, которого дома зовут Берри, прослужил в полиции 12 лет. На прошедшей в теплой атмосфере церемонии руководитель Валгаского отделения полиции Тийт Аллик сказал, что Еспера провожают на заслуженный отдых с легким сердцем, так как уже подросла достойная смена — молодая коллега по кличке Драама из той же семьи, которую последние пять лет Еспер помогал обучать и тренировать. Драама, как и Еспер, специализируется на поиске наркотических средств и служит в полиции уже три года. "Еспер хорошо поработал и теперь может заслуженно отдыхать на мягких подушках", — сказал Аллик. После выхода на пенсию Еспер остается в семье своего кинолога.

"Служебные собаки — неотделимая часть команды Департамента полиции и погранохраны. Хотя формально собаки являются "рабочими инструментами", а не полицейскими или пограничниками, для нас они — коллеги и друзья на всю жизнь. Когда служебный пес, верно помогавший нам в обеспечении безопасности многие годы, достигает почтенного возраста, мы хотим, чтобы у него была достойная жизнь и после окончания службы," — сказал майор полиции Тыну Тянав из бюро логистики Департамента полиции и погранохраны. "Поэтому для нас важно достойно проводить на заслуженный отдых и четвероногих коллег".

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Наставница Еспера, старший инспектор Хейли Метс, получила собаку в феврале 2005 года. Восемь лет Хейли и Еспер отслужили на границе, затем четыре года в патруле в Валгаском отделении полиции. За эти годы Еспер участвовал в поисках наркотических средств на общественных мероприятия, в школах, на кораблях, на границе, при задержании преступников и в полицейских операциях по обнаружении тайников с наркотиками.

Сейчас в рядах Департамента полиции и погранохраны работает 67 кинологов, с которыми служат в общей сложности 75 собак, в том числе 47 немецких овчарок, 18 бельгийских овчарок, четыре английских спрингер-спаниеля, четыре русских спаниеля, один лабрадор и один гладкошерстный ретривер. Немецкие и бельгийские овчарки, как правило, несут службу в патруле, спаниели специализируются на поиске наркотических средств.