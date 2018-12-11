Департамент полиции и погранохраны начинает выдавать первые ИД-карты нового образца

Так как с использованием чипа карты нового образца связано много новых технических нюансов, владельцам э-услуг пришлось заметно обновить свои системы. "Положение дел сегодня значительно отличается о того, что было пару недель назад. Наиболее популярные э-услуги готовы поддерживать новую карту с этой или следующей недели, так же завершили обновление и крупные государственные инфосистемы", — рассказал руководитель сферы электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.
Для электронного использования новой карты, в первую очередь, для проставления дигиподписи, следует использовать самую новую версию программного обеспечения. „Обновленную версию DigiDoc4 Klient следует загрузить в свой компьютер и далее следовать инструкциям", — сказал Арм.
Кайа Кирх подчеркнула, что очень важно хранить ПИН-коды своей карты в надежном месте, а также сохранить конверт, в котором они выдаются. „Почти 4000 человек в месяц ходатайствуют о получении новых ПИН-кодов ID-карты, так как они забыли пароли или потеряли конверт. Учитывая, что уже достаточно скоро можно будет подавать декларацию о доходах, а так же то, что новом году будут проходить выборы, следует заранее проверить, есть ли вас ПИН-коды, чтобы использование э-услуг шло без проволочек", — добавила Кирх.
В среднем, Департамент полиции и погранохраны в месяц выдает 20 000 ID-карт, карт вида на жительство и диги-ID. Готовые документы хранятся в бюро обслуживания шесть месяцев, если человек за это время не забирает свой документ, документ уничтожается и в этом случае следует подать новое ходатайство, а также заново оплатить госпошлину.