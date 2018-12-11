Департамент полиции и погранохраны начинает выдавать первые ИД-карты нового образца

Всем тем, кто подал ходатайство о получении новой ID-карты, карты вида на жительство, диги-ID или о получении документа в срочном порядке начиная с 3 декабря, Департамент полиции и погранохраны выдает документ нового образца. На основании ходатайств, поданных до этого времени, выдаются документы, произведенные предыдущим партнером департамента. Все ранее выданные документы действуют до указанного на карте срока и такие карты не надо менять.

По словам советника-эксперта бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Кайи Кирх, карты с разным дизайном будут действовать параллельно до 2023 года, когда потеряют действительность последние документы старого образца.

"Производство первых карт нового образца сейчас идет без заминок. Условия ходатайства о документе и время выдачи документа остаются прежними, но людям, ходатайствующим о документе, следует обратить более пристальное внимание на требования к фотографии, так как в новой карте используется цветная фотография как один из защитных элементов. Поэтому мы советуем сделать фотографию в наших бюро либо у фотографа", — сказала Кирх.