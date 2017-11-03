Департамент полиции и погранохраны и Elisa в субботу открывают единые пункты активации Mobiil-ID

Департамент полиции и погранохраны и Elisa в эту субботу открывают в Таллинне, Тарту и Пярну единые пункты обслуживания, где клиенты смогут сразу быстро подключить и активировать услугу Mobiil-ID.

Вчера вечером Правительство Республики приняло решение, что содержащийся в выданных после с 16 октября 2014 года ID-картах теоретический риск безопасности стал слишком осязаемым, и действие сертификатов этих ID-карт приостанавливается сегодня в полночь, в пятницу, 3 ноября в 24.00.

В качестве альтернативы Правительство Республики рекомендует пользоваться Mobiil-ID. Для упрощения активации услуги Департамент полиции и погранохраны совместно с Elisa открывают 4 пункта обслуживания, где клиенты смогут сразу открыть и активировать услугу Mobiil-ID.

По словам руководителя по продуктовому маркетингу компании Elisa Майлиис Плооманн Департамент полиции и погранохраны разработал решение, которое позволяет сотрудникам департамента самим подтверждать ходатайство о Mobiil-ID за клиента и тем самым активировать услугу. ”Такое сотрудничество государства и оператора мобильной связи позволило открыть в трех крупнейших городах Эстонии 4 пункта обслуживания, где клиенты смогут сразу заключить договор на Mobiil-ID и сотрудник департамента сразу же активирует услугу” — пояснила Майлиис Плооманн.

Пункты обслуживания Департамента Полиции и погранохраны и Elisa:

В Таллинне — пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу П.Пинна, 4;

В Таллинне — пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу Таммсааре теэ, 47;

В Тарту — пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу Рийа, 132;

В Пярну — пункт обслуживания Департамента полиции и погранохраны по адресу Айда, 5;

В течение сегодняшнего дня все пользователи ID карт — и обновленных, и необновленных — могут пользоваться своими PIN1 и PIN2 для входа в различные системы, подписания документов и т.д. С завтрашнего дня, с 4 ноября эта возможность будет приостановлена для всех ID-карт с необновленными сертификатами, и каждый раз пользователю будет приходить напоминание о необходимости обновить сертификаты.

Клиенты Elisa чьи выданные после 16 октября 2014 года ID-карты остаются с необновленными сертификатами, для входа в самообслуживания могут воспользоваться 3 альтернативными возможностями:

Для входа в самообслуживание использовать альтернативные варианты (например, через банк, с карточкой паролей);

В представительстве Elisa в киоске для оплаты, где можно оплатить счет картой;

В представительстве Elisa, где можно оформить Mobiil-ID.

За последние 2 месяца Elisa утроила количество пользователей Mobiil-ID. ”Дневной рекорд — более 200 активаций этой услуги в день” — заметила Майлиис Плооманн и добавила, что Elisa готова и к дальнейшему наплыву клиентов и ждет всех желающих в своих представительствах.

Всего на сегодняшний день идентификатором Mobiil-ID пользуются 46 000 клиентов Elisa.