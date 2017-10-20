Департамент полиции и погранохраны будет выдавать digi-ID в Южной Корее

Начиная с декабря этого года проживающие в странах Азии э-резиденты будут получать свои цифровые удостоверения личности digi-ID в визовом центре Сеула в Южной Корее, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Цель пилотного проекта — сделать получение удостоверения личности digi-ID максимально удобным для э-резидентов.

С помощью Департамента полиции и погранохраны начиная с декабря 2014 года статус э-резидента получили в общей сложности 24 028 человек. Среди э-резидентов Эстонии больше всего граждан Финляндии, России и Украины, э-резидентами также являются граждане Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азии.

”Статус э-резидента дает иностранным гражданам возможность безопасно пользоваться эстонским э-услугами. Мы работаем над тем, чтобы было проще подать заявку на получение статуса э-резидента, но так же мы хотим упростить выдачу удостоверений личности digi-ID э-резидентам”, — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Раньше Департамента полиции и погранохраны не предоставлял права выдавать удостоверяющие личность документы ни одному внешнему партнеру. До сих пор digi-ID выдавали только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны и во зарубежных представительствах Эстонской Республики.

”Это пилотный проект, но если э-резиденты хорошо примут душе наши нововведения, то возможно, что мы расширим возможность выдачи удостоверений digi-ID и в других визовых центрах по всему миру. Мы рассматриваем возможность того, что в будущем эти же визовые центры также смогли бы выдавать документы граждан Эстонии, чтобы нашим гражданам, проживающим за границей, было бы удобнее получать свои документы”, — сказал Вахер.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, пилотный проект является важным шагом в развитии программы э-резидентов как глобального решения. ”Нам необходимо и дальше развивать эту услугу, а также делать более привлекательной для э-резидентов эстонскую правовую и экономическую сферу. Партнеры из Южной Кореи были заинтересованы в сотрудничестве с нами и благодаря этому мы можем внедрять и расширять возможности нашего э-государства при помощи э-резиденства”, — сказал министр внутренних дел.

Анвельт добавил, для развития э-резиденства как глобальной услуги также важен запуск автоматической системы биометрической идентификации (ABIS), которую начнут развивать в следующем году. ”Наши персональные системы идентификации уже сейчас безопасны, но работа никогда не заканчивается и для постоянного обеспечения безопасности нам нужно предвидеть возможные риски, а не реагировать на них, когда уже слишком поздно”, — сказал Анвельт.

20 октября Министерство внутренних дел, Департамент полиции и погранохраны и визовый центр VFS South Korea подписали соглашение о предоставлении Южнокорейскому Сеульскому визовому центру возможности выпуска цифровых удостоверений личности для электронных резидентов.