Департамент полиции и погранохраны будет оповещать об истечении срока действия документов

Начиная с этой недели Департамент полиции и погранохраны будет высылать напоминания об истечении срока действия всех видов документов. До этого оповещения высылались только об истечении срока действия ID-карты, сообщает департамент.

Пилотный проект, в рамках которого департамент начал высылать оповещения о скором истечении срока действия ID-карты, был запущен в феврале этого года. "Это обновление было очень хорошо принято клиентами, и мы стали работать над тем, чтобы такая система начала действовать и в случае истечения срока действия других документов", — сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

С этого вторника такие оповещения высылаются, когда начинает походить к концу срок действия паспорта гражданина Эстонии, паспорта иностранца, карты вида на жительство, рейсового документа беженца, служебной книжки моряка, навигационного свидетельства, временного рейсового документа и диги-ID.

Оповещение высылается владельцу документа за 90 дней до срока истечения действия документа. "Это достаточный срок для того, чтобы подать ходатайство о новом документе — департамент советует подавать новое ходатайство как минимум за 30 дней до окончания срока действия старого документа", — сказала Марит Абрам. Владельцу документа оповещение высылается на адрес его электронной почты eesti.ee. "Чтобы это письмо обязательно дошло до адресата, советуем убедиться в том, что ваш адрес в системе eesti.ee перенаправлен на тот адрес электронной почты, котором вы на самом деле пользуетесь ежедневно", — добавила Абрам.

Так как в этом году срок действия заканчивается у большого количества документов, Департамент полиции и погранохраны просит подавать ходатайство о новом документе документа заранее. Для подачи ходатайства о повторной ID-карте гражданина Эстонии, а также о получении ID-карты для несовершеннолетнего ребенка советуют воспользоваться новой удобной системой подачи электронных ходатайств на сайте etaotlus.politsei.ee. Для посещения бюро обслуживания для подачи ходатайства и получении готового документа советуют заранее забронировать время по адресу https://broneering.politsei.ee/.

За первые шесть месяцев этого года Департаментом полиции и погранохраны было выдано 287 355 различных документов. Из них больше всего было ID-карт граждан Эстонии (140 311), паспортов граждан Эстонии (110 180), а также карт вида на жительство (19 065) и паспортов иностранцев (5 657).