10.12.2018, 19:40

Департамент окружающей среды планируют объединить с Инспекцией окружающей среды

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rus.delfi.ee
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Muraste reostus
Muraste reostusFoto: Andres Putting

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде рассмотрела вопросы, связанные с объединением Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды. Комиссия решила поддержать слияние учреждений и направила соответствующий законопроект на пленарное заседание с предложением завершить второе чтение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра отметил, что слияние двух занимающихся окружающей средой учреждений позволит более эффективно расходовать средства. «Объединение означает, что решением связанных с окружающей средой вопросов будут заниматься в одном месте. Единое учреждение возьмет на себя основные функции своих предшественников. Таким образом, первоочередные задачи по-прежнему будут выполняться», – сказал Вакра. Он добавил, что это позволит ликвидировать связанные с разобщенностью задач проблемы и повысит ответственность учреждения.

Докладчик от комиссии Андрес Метсоя отметил, что на трех заседаниях комиссия по окружающей среде тщательно проанализировала связанные с объединением этих учреждений вопросы. Он также привел позиции, озвученные в аудите Государственного контроля. «Согласно заключению аудита, объединение Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды – необходимо. Там также приведено мнение государственного контролера, согласно которому направление было выбрано верное, так как между этими двумя учреждениями зачастую возникают недопонимания», – сказал Метсоя.

На заседании комиссии также обсудили местоположение главной конторы нового учреждения. Министерство окружающей среды сообщило, что значительная часть сотрудников останется работать в Таллинне, так как здесь ведется основная деятельность по надзору. При этом министерство не отказалось от ранее взятых на себя обязательств перевести многие рабочие места Инспекции окружающей среды за пределы Таллинна. Главная контора, по мнению министерства, могла бы быть расположена в Пярну.

Член комиссии Меэлис Мялберг поинтересовался, было ли решено, где именно в регионах будут размещены представительства учреждения. Согласно принятому в министерстве принципу, региональные представительства сохранятся. Закрывать конторы не планируется, но часть рабочих мест может быть перераспределена. Так, многие конторы также являются центрами по охране природы.

Учреждения планируется объединить с 1 февраля 2019 года. Законопроект внесет изменения в Закон о Правительстве Республики и еще в 38 законов.

Комиссия по окружающей среде приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (объединение Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды) (710 SE) на второе чтение пленарному заседанию, которое пройдет 18 декабря, и на третье чтение, запланированное на 20 декабря. Комиссия предложила принять закон.

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