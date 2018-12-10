Департамент окружающей среды планируют объединить с Инспекцией окружающей среды

На заседании комиссии также обсудили местоположение главной конторы нового учреждения. Министерство окружающей среды сообщило, что значительная часть сотрудников останется работать в Таллинне, так как здесь ведется основная деятельность по надзору. При этом министерство не отказалось от ранее взятых на себя обязательств перевести многие рабочие места Инспекции окружающей среды за пределы Таллинна. Главная контора, по мнению министерства, могла бы быть расположена в Пярну.

Член комиссии Меэлис Мялберг поинтересовался, было ли решено, где именно в регионах будут размещены представительства учреждения. Согласно принятому в министерстве принципу, региональные представительства сохранятся. Закрывать конторы не планируется, но часть рабочих мест может быть перераспределена. Так, многие конторы также являются центрами по охране природы.

Учреждения планируется объединить с 1 февраля 2019 года. Законопроект внесет изменения в Закон о Правительстве Республики и еще в 38 законов.

Комиссия по окружающей среде приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (объединение Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды) (710 SE) на второе чтение пленарному заседанию, которое пройдет 18 декабря, и на третье чтение, запланированное на 20 декабря. Комиссия предложила принять закон.