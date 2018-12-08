08.12.2018, 19:00

Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии

 (1)
Будьте внимательны и очень осторожны!
rus.delfi.ee
EST
Jäised teed Põhja-Viljandimaal
Libe teeFoto: Kenno Soo

Департамент шоссейных дорог в связи с тяжелыми погодными условиях объявил опасными для движения второстепенные дороги в Южной Эстонии — в Йыгеваском, Тартуском, Валгаском, Выруском и Пылваском уездах.

Тяжелые дорожные условия вызваны ледяным дождем, который должен прекратиться к середине ночи на воскресенье

"На основных дорогах нормальные условия гарантируются, и, по возможности, следует избегать второстепенных дорог", — сказал глава отдела обслуживания южного региона департамента Тийт Вальт.

"Если поездка неизбежна, следует быть чрезвычайно осторожным", — добавил он.

Прогнозируется, что тяжелые погодные условия прекратятся в воскресенье утром.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии