Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии

Тяжелые дорожные условия вызваны ледяным дождем, который должен прекратиться к середине ночи на воскресенье

"На основных дорогах нормальные условия гарантируются, и, по возможности, следует избегать второстепенных дорог", — сказал глава отдела обслуживания южного региона департамента Тийт Вальт.

"Если поездка неизбежна, следует быть чрезвычайно осторожным", — добавил он.

Прогнозируется, что тяжелые погодные условия прекратятся в воскресенье утром.