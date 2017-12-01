Департамент напоминает: с сегодняшнего дня — только зимние шины

Таллинский транспортный департамент напоминает, что с сегодняшнего дня и до 1 марта можно ездить только на зимних шинах, имеющих обозначение M+S, MS, M.S. или M&S, сообщает Раэпресс.

Поскольку разница между шипованными и ламельными шинами при езде по скользкой дороге сравнительно невелика, то рекомендуется для движения в городе пользоваться в основном ламельной резиной, которая не так вредит дорожному покрытию и дорожной разметке и не создает вредной микропыли.

Однако департамент напоминает, что зимняя резина — это вспомогательное средство обеспечения безопасности движения в зимних условиях, само по себе не гарантирующее надежность управления транспортным средством.

И при езде на таких шинах нужно, во-первых, учитывать дорожные условия, выбирая соответствующие скорость и интервал с идущим впереди транспортным средством, во-вторых, надо учитывать, что в сложных погодных условиях осложняется и уход за дорогой, что требует от водителя, пока дорога не приведена в порядок, особого внимания.