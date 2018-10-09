Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

При движении по сухому дорожному покрытию в пределах населенного пункта тормозной путь автомобиля составляет в среднем около 25 м и между населенными пунктами — от 90 до 120 м. Светоотражатель позволяет увидеть пешехода на расстоянии от 150 до 300 м. Кроме того, по данным различных мониторингов, пешеходам со светоотражателями в темное время суток водители чаще уступают дорогу при переходе проезжей части.