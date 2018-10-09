09.10.2018, 20:30

Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

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rus.delfi.ee
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Helkuritest
Foto: Siim Lõvi

Таллиннский департамент транспорта напоминает, что ношение отражателей и источников света при уличном передвижении в период плохой видимости и в темное время суток во время уличного передвижения является для пешеходов обязательным на законодательном уровне, сообщает Раэпресс.

При движении по сухому дорожному покрытию в пределах населенного пункта тормозной путь автомобиля составляет в среднем около 25 м и между населенными пунктами — от 90 до 120 м. Светоотражатель позволяет увидеть пешехода на расстоянии от 150 до 300 м. Кроме того, по данным различных мониторингов, пешеходам со светоотражателями в темное время суток водители чаще уступают дорогу при переходе проезжей части.

Tallinn Hockey weekend
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Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

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