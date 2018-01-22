Департамент: набирающий в соцсетях обороты флешмоб может привести с непоправимым последствиям

Департамент здоровья просит родителей быть внимательными к своим детям-подросткам и вовремя объяснять им необходимость воздерживаться от участия в сомнительных флешмобах.

Так, например, в последнее время на YouTube набирает популярность ”Tide pod challenge”, когда подростки кладут в рот капсулы с гелем для стирки, а затем выплевывают содержимое.

По данным департамента, до Эстонии флешмоб пока не дошел, поэтому сейчас самое время поговорить с детьми о рисках, сопровождающих такого рода акции.

По данным информационного центра по отравлениям, капсулы для стирки содержат концентрированное средство для стирки, ядовитое для человеческого организма. При проглатывании оно приводит к рвоте, повреждению слизистой пищевода и желудка, ожегу гортани. Возможны химические поражения легких.

Информацию об отравлениях и о том, как действовать в случае проглатывания капсулы, можно получить по номеру 16 662.