Департамент хочет бороться со взятками на техосмотре с помощью установки камер

Чтобы бороться с коррупцией, Департамент шоссейных дорог хочет установить в пунктах техосмотра камеры.

В конце августа условные сроки получили четверо мужчин, которые в Пярну подделывали документы и давали владельцам авто возможность за обделенную плату пройти техосмотр. Всего за последний год в Эстонии судили 12 работников пунктов техосмотра, которые в общей сложности подделали документы около 150 автомобилей за взятки от владельцев. Дела удалось раскрыть во многом благодаря поступившим полиции сообщениям и собранной информации, пишет Eesti Päevaleht.

Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что случаи были зарегистрированы в четырех населенных пунктах Эстонии и можно точно сказать, что деятельность злоумышленников не была скоординированной. Контролеры-нарушители закрывали глаза на некоторые неполадки в машинах, ожидая ”вознаграждения”. Иногда, правда, бывало, что машину на техосмотр вовсе не привозили, а приносили только ее документы, либо владелец приезжал на машине знакомого.

В ходе расследования выяснилось, что взяточники не слишком много зарабатывали на нарушении закона: 10 евро за один техосмотр или бутылку виски. Но если учесть, сколько машин в день проходит техосмотр, то в месяц проверяющий мог заработать сумму примерно равную его зарплате.

Посредником, по словам Омблера, выступал тот, через кого клиенты попадали в конкретный пункт техосмотра. Полицейский делает вывод, что само наличие посредников говорит о том, что система была налаженной.

В Таллинне такой посредник получил денежное взыскание. 12 контролеров-нарушителей получили условные сроки и запрет в дальнейшем работать на техосмотре.

По мнению Омблера, большую роль здесь играет руководитель пункта техосмотра, который должен следить и поощрять в своих сотрудниках высокую культуру работы и этику.

Для борьбы с коррупцией в данной сфере полиция направила предписание в Департамент шоссейных дорог и Союз пунктов техосмотра. Там говорится о том, как сделать услугу лучше, как обучать работников и какова роль руководителей предприятий в этом.

Руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра сказал, что до этого момента было ощущение, что в Эстонии ситуация с пунктами техосмотра гораздо лучше. В случае с первым случаем коррупции на техосмотре, который стал достоянием общественности, ирония судьбы была в том, что пункт находится в паре сотен метров от Департамента шоссейных дорог.

Ведомство приняло во внимание многие пункты письма полиции и хочет установить в центрах техосмотра камеры. Это, среди прочего, давало бы понять, что машины, прошедшие контроль, реально были на техосмотре.

Глава Союза пунктов техосмотра Андрес Соотс относится к плану критически и говорит, что департамент уже вписал в договоры пункт о том, что с 1 января 2018 года все пункты должны быть оснащены камерами. ”Все хотят продолжаться работу, и потому проглотили это. Но в этой ситуации мы должны закупить камер почти на миллион евро. Потому что департамент требует, чтобы это были камеры определенного типа, лицензированные. Никто не выступает против необходимости камер, но вопрос в том, кто будет за них платить”, — поясняет он свою позицию.

По словам Соотса, департамент выбрал очень дорогостоящий способ надзора.

Он отметил, что в Эстонии 135 пунктов техосмотра, где в год проверку проходит около половины миллиона машин, и нереально, чтобы кто-то смог за всем этим следить. Соотс призывает больше доверять пунктам техосмотра и искать решение вместе с ними. В Эстонии более 300 работников техосмотра, и нельзя показывать пальцем сразу на всех, если кто-то отдельный был осужден.