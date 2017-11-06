Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

Проблемы, которые обрушились на универсальный эстонский документ — ID-карту, можно назвать одним из самых серьезных вызовов для электронного государства. Почему же действие сертификатов решили приостановить именно на этой неделе?

"В сентябре мы говорили, что хакерам необходимо сделать определенные инвестиции, чтобы создать программное обеспечение, купить компьютеры. Сумма затрат: от 20 до 40 тысяч долларов на взлом сертификата одной ID-карты. Теперь все очевиднее, что подобные инвестиции хакерами могли быть сделаны. И не исключено, что подобное программное обеспечение на черном рынке уже продается", — поясняет генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп, передает rus.err.ee.

"Мы пока фокусируемся на поиске решения проблемы, а не на том, кто виноват. Ясно, что виновник в любом случае — за пределами Эстонии. Мы приняли на вооружение карточки с чипом, который в свое время в 2014 году был сертифицирован и признан как очень безопасный. Нынешняя ситуация — это совпадение сразу нескольких отрицательных факторов", — рассуждает завотделом Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

"Я не вижу, что электронное государство находится в опасности. Все электронные услуги работают хорошо. Вопрос скорее в том, насколько их используют. Повторю еще раз: 500 000 ID-карт выданы до октября 2014 года, их можно спокойно использовать, никакой опасности не будет. Кроме того, у нас в употреблении есть и Mobiil-ID. Этой услугой пользуются 150 000 человек", — успокаивает Арм.

За развитием ситуации в Эстонии внимательно следят в других странах, которые переходят или готовятся переходить на повсеместное использование ID-карт.

По состоянию на утро воскресенья обновили уже 86 тысяч сертификатов ID-карт. Осталось еще 714 тысяч.