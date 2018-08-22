22.08.2018, 21:48

Денис Бородич вышел из Партии реформ

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rus.delfi.ee
EST
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Tarto

Денис Бородич сообщил, что покидает ряды Партии реформ.

В своем аккаунте в социальной сети Facebook руководитель столичного общественного транспорта Денис Бородич написал:

"Спасибо, партия реформ!
В моей жизни я всегда следовал принципу, что все должно быть сделано от чистого сердца. Этого убеждения я придерживался все то время, когда являлся членом Партии реформ.
Я отдал партии все, что мог, и партия дала мне возможность для политической самореализации в Парламенте страны, я получил вдохновляющий опыт управления и руководства политической структурой Ида-Вирумаа. Несмотря на это, мною было принято решение оставить политику и принять новые вызовы"...

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