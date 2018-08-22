Денис Бородич уходит из Партии реформ — и из политики в целом

В своем аккаунте в социальной сети Facebook руководитель столичного общественного транспорта Денис Бородич написал: "Спасибо, партия реформ! В моей жизни я всегда следовал принципу, что все должно быть сделано от чистого сердца. Этого убеждения я придерживался все то время, когда являлся членом Партии реформ. Я отдал партии все, что мог, и партия дала мне возможность для политической самореализации в Парламенте страны, я получил вдохновляющий опыт управления и руководства политической структурой Ида-Вирумаа. Несмотря на это, мною было принято решение оставить политику и принять новые вызовы".