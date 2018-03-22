Денис Бородич: поддержка Партии реформ в Ида-Вирумаа увеличилась почти на 600%

За год до выборов в Рийгикогу (3 марта 2019 г.) наибольший интерес у наблюдателей вызывает ситуация в некогда ведущей политической партии в Эстонии — Партии реформ. Недавно реформисты со скандалом убрали своего генерального секретаря, теперь выдвинули нового человека на пост вице-спикера парламента, а в апреле предстоят выборы нового председателя партии. За разъясненими о происходящем в стане реформистов DELFI обратился к депутату Рийгикогу Денису Бородичу.

Денис, уже известно, что нынешний лидер партии Ханно Певкур сложит свои полномочия, и ему на смену с большой долей вероятности придет евродепутат Кая Каллас. Более того, Певкур неожиданно для многих потерял и место вице-спикера парламента от оппозиции. Многие называют ситуацию в Партии реформ расколом, это так?

- Назвать это расколом было бы все же неправильно. Например, выборы представителя от фракции в правлении Рийгикогу происходят каждый год, и то что сейчас у нас появилось 2 кандидата на этот пост, хоть это кому-то могло показаться обидным, мне лично кажется вполне нормальным демократичным процессом. К тому же я не думаю, что какие-то места должны быть жестко за кем-то закреплены, иначе было бы сложно вообще привлекать в политику новых людей.

Кандидатура Калле Лаанета (избран вице-спикером Рийгикогу в четверг с результатом 30 голосов — прим. ред) в вашей фракции подавалась как фигура некоего объединителя, но на голосовании за его выдвижение голоса резделились почти поровну. Разве это не раскол?

- Дело в том, что возможности Калле Лаанета по объединению появятся, только когда он займет пост вице-спикера. Давно спекулируют, что в Партии реформ есть некие разные ”крылья”. И сейчас было решено выдвинуть человека, который ни в какие ”крылья” не входит, так что ни то, ни другое крыло не должно чувствовать себя ущемленным. Было мнение, что надо выбрать кого-то нейтрального, что партия должна начинать с чистого листа, закончить интриги. Тем более, что скоро начнут работу новое правление и новый председатель, и чтобы ни у кого не возникало негативных эмоций, предложили именно Калле Лаанета — нейтрального человека, которого нельзя причислить к тому или иному лагерю.

По мнению Дениса Бородича, ситуация, когда в какой-либо организации, тем более политической партии, имеются различные группы, крылья или лагеря, является вполне нормальной. Например, в январе 2017 года, когда в Партии реформ впервые за долгое время прошли конкурентные выборы председателя партии с двумя претендентами на пост (Ханно Певкур и Кристен Михал), то уже тогда среди реформистов тоже можно было наблюдать разделение на два лагеря.

Продержавшись в кресле председателя партии чуть больше года, Ханно Певкур добровольно решил не конкурировать с Каей Каллас. В чем, по-твоему, его главная ошибка на данном посту?

- Мне кажется, что его главной задачей, как нового руководителя, было объединить партию после тех выборов, когда одни были за одного, а другие за другого. В политике важен единый фронт, единый "кулак" политического движения, а Певкур не смог собрать организацию в единое целое. Многие считали себя обижеными, проигравшими и так далее.

Одним из наиболее устойчивых представлений о том, как вершатся дела в Партии реформ, является образ так называемой ”задней комнаты” (эст. tagatuba), где на самом деле принимаются важные решения, а находящиеся на виду предсдедатель и правление — лишь декорация.

- Это миф! Смотрите, всегда в любой организации, состоящей из многих тысяч человек, решения не принимаются ими всеми. Такое сложно представить, это была бы анархия, это недопустимо. У лидера всегда есть близкий круг людей, с которыми он обсуждает важные вопросы. Да, у партии есть правление. Но у лидера должны быть люди, на которых можно опереться, такие люди есть, например и у Юрия Ратаса, и у Владимира Путина, в конце концов.

Но вот Кая Каллас сказала, что при ней будет не ”задняя комната”, а целый ”зал”, то есть группа ближнего круга заметно расширится.

- В любом случае, это будет актив людей, мнение которых лидеру важно. Но не надо демонизировать такие структуры, они есть везде.

Чего ты ожидаешь от смены председателя партии?

- Мне бы хотелос, чтобы руководители в общем больше занимались своей прямой деятельностью: нам необходимо усилить идеологическую базу по вопросам дальнейшего развития страны, например. Акцент должен быть не на некую внутреннюю борьбу между собой, а на развитие партии, и страны в челом. И главное, чтобы было доверие!

Денис, ты — единственный русскоязычный человек во фракции Партии реформ в парламенте, еще одно русское имя, которое на слуху — Андрей Коробейник, член правления партии и глава горосдкого собрания Пярну. И это — все. Будет ли ваша партия как-то ”работать” с русскоязычным электоратом?

- Если мы посмотрем последние рейтинги политических партий, то наша поддержка среди неэстонцев составляет порядка 12%, это выше чем у соцдемов, если не ошибаюсь. И этот рейтинг довольно сильно вырос, почти в два раза за последние годы. Я считаю, что избиратель должен судить по делам, и если партия реформ будет замечна в делах развития экономики и страны в целом, то и избиратель ”подтянется”, а если на первом плане будут междоусобные разборки, то тогда поддержки не стоит ожидать. Второй момент, важно чтобы мы говорили и эстоснким и русским избирателям одно и то же, а не как бывает, что одним — одно, а другим — другое.

Если говорить о русских избирателях, то например, в Ида-Вирумаа у нас имеются отделения партии в Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли. На местных выборах 2017 года поддержка партии реформ выросла на 578% в сравнении с выборами 2013 года, то есть на столько больше голосов мы в общей сложности собрали по всему уезду.

То есть, можно сказать, что реформисты о местных русских не забыли?

- Для меня всегда самым большим плюсом было то, что Партия реформ никогда не делила людей на русских и эстонцев, потому что вопросы социальной политки и экономического развития должны быть одинаковыми для всех.