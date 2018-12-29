Деньги, поездки, даже топливо! Что предлагают волости Отепя, Кейла и Тырва за прописку

Еще до реформ волости проводили подобную акцию, но тогда цель была другая — набрать достаточное количестве жителей, чтобы остаться волостью. Сейчас с помощью той же стратегии власти волостей пытаются максимально увеличить количество жителей.

Кейла разыгрывает 12 призов, два из которых — это трехдневный рейс на двоих в Литовский город Бирштонас. Остальные 10 победителей получат 300 евро. Помимо этого, власти Кейла пообещали просто так вручить каждому новому жителю по 100 евро.

Власти Тырва отдадут по 200 евро двум счастливчикам.

Что касается Отепя, то тут наград намного больше. Начиная от ночевки в замке Сангасте, заканчивая подарочными картами на ужин и топливо.