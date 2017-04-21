День ветеранов отметят большим рок-концертом под открытым небом

В Юрьев день, 23 апреля, на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт ”Ветеранский рок 2017”, пишет Раэпресс.

Ставший традиционным концерт, организованный в честь Дня ветеранов, начнется в 19:30. На нем выступят коллектив оркестра сил обороны Эстонии, хор ”United States Army Europe Soldiers Chorus”, Ziggy Wild и Руслана.

Уже четвертый год в Юрьев день, 23 апреля, отмечается День ветеранов, посвященный военным, пострадавшим во время службы. Цель Дня ветеранов — отдать дань уважения ветеранам и их близким. Сейчас в силах обороны более 2700 ветеранов.

В Юрьеву ночь в Старом городе пройдет забег-ориентирование, оно продлится с 18:00 22 апреля до 03:00 23 апреля. Старт для 50 команд будет дан в 21:15 на площади Вабадузе. Соревнование посвящено Восстанию Юрьевой ночи в 1343 году. В 20:00 на Ратушной площади стартует шествие, которое ознаменует начало соревнований.