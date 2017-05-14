День Таллинна начнется встречей премьер-министра и главы города

В 16-й раз будет праздноваться в понедельник, 15 мая, День Таллинна. И на этот раз он после долгого перерыва начнется встречей у массивных дверей надвратной башни на Люхике ялг премьер-министра и городского головы, значится в пресс-релизе.

Дверь откроет Таави Аас в 9.30, чтобы поприветствовать спустившегося с Вышгорода (Тоомпеа) в Нижний город премьер-министра Юри Ратаса, который в свою очередь, делает это, чтобы поприветствовать таллинцев в день их праздника.

В 10 часов в Ратуше начнется торжественное собрание, во время которого председатель горсобрания Калев Калло и Таави Аас вручат знаки отличия новым почетным гражданам столицы и будет подписан новый договор о сотрудничестве между нашим городом и Гентом.

В полдень состоится торжественное открытие Дня Таллинна на Ратушной площади. Это действо совершат Таави Аас и герольд Таллинна Юри Кускемаа. Затем выступят оркестр Таллинской дружины Кайтселийта и ансамбль тромбонистов из Гента.

В 14 часов Калев Калло вручит в Доме Поска стипендии 40 лучшим студентам таллинских вузов. В это же время на площади Вабадузе начнется концерт лучших молодежных музыкальных групп, в 16 на сцену выйдут youtuberы со своим флешмобом. В 18 часов начнут концерт Маарья-Лийз Илус и Карл-Эрик Таукар.

Впервые состоится таллинский праздник танца "Птичий полет", который соберет на арене Тондирабаского ледового холла почти 1700 танцоров. На это начинающееся в 19 часов представление можно купить билеты в "Пилетилеви".

Но, на самом деле, мероприятия Дня Таллинна начнутся еще накануне, 14 мая. В 16 часов на крыше Таллинского горохолла ждут всех любителей уличных танцев. В 18 часов в концертном зале "Эстония" начнется бесплатный концерт "Песни весеннего вечера". Мероприятия пройдут также в Таллинской центральной библиотеке и отраслевых библиотеках города, состоятся спортивные соревнования, соревнования по ориентированию, диктант на таллинские темы и многое другое.