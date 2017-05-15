День Таллинна начался со встречи мэра с премьер-министром

После многих лет перерыва День Таллинна начался сегодня встречей у массивных дверей надвратной башни на Люхике ялг премьер-министра и городского головы. Открыв дверь, Таави Аас поприветствовал спустившегося с Вышгорода (Тоомпеа) в Нижний город Юри Ратаса, значится в пресс-релизе.

"11 лет из-за политических разногласий не происходила в этот день символическая встреча представителей властей государства и города, — сказал Таави Аас. — Теперь между нами нет политических разногласий, и мы можем восстановить хорошую традицию".

Впервые День Таллинна праздновался в 2002 году.

В 10 часов в Ратуше началось торжественное собрание, во время которого председатель горсобрания Калев Калло и Таави Аас вручат знаки отличия новым почетным гражданам столицы и будет подписан новый договор о сотрудничестве между нашим городом и Гентом.

В полдень состоялось торжественное открытие Дня Таллинна на Ратушной площади. Это действо совершилиТаави Аас и герольд Таллинна Юри Кускемаа. Затем выступил оркестр Таллинской дружины Кайтселийта и ансамбль тромбонистов из Гента.

В 14 часов Калев Калло вручит в Доме Поска стипендии 40 лучшим студентам таллинских вузов. В это же время на площади Вабадузе начнется концерт лучших молодежных музыкальных групп, в 16 на сцену выйдут youtuberы со своим флешмобом. В 18 часов начнут концерт Маарья-Лийз Илус и Карл-Эрик Таукар.

Впервые состоится таллинский праздник танца "Птичий полет", который соберет на арене Тондирабаского ледового холла почти 1700 танцоров. На это начинающееся в 19 часов представление можно купить билеты в "Пилетилеви".

Но, на самом деле, мероприятия Дня Таллинна начались еще накануне, 14 мая.