День Таллинна: город готов к празднику!

Сегодня — День Таллинна. Традиции уже 17 лет. Начало ей было положено в 2002 году.
Как сообщает Раэпресс, вступлением к празднику станет символическая встреча премьер-министра Юри Ратаса и мэра Таллинна Таави Ааса в 9 часов утра у массивных дверей надвратной башни на Люхике ялг, которой много лет не было, поскольку власти на Тоомпеа и в Нижнем городе, как в средние века, друг друга терпеть не могли, правда, тогда по сословным, а в недавнем прошлом — по идеологическим причинам.. А в 9.30 в Ратушу на торжественное заседание соберутся члены управы и почетные граждане Таллинна. Здесь будут вручены награды города — знаки за заслуги и гербовые знаки новым почетным горожанам.