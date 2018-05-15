15.05.2018, 09:09

День Таллинна: город готов к празднику!


rus.delfi.ee
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Tallinna Päev
Tallinna päevFoto: Andres Putting

Сегодня — День Таллинна. Традиции уже 17 лет. Начало ей было положено в 2002 году.

Как сообщает Раэпресс, вступлением к празднику станет символическая встреча премьер-министра Юри Ратаса и мэра Таллинна Таави Ааса в 9 часов утра у массивных дверей надвратной башни на Люхике ялг, которой много лет не было, поскольку власти на Тоомпеа и в Нижнем городе, как в средние века, друг друга терпеть не могли, правда, тогда по сословным, а в недавнем прошлом — по идеологическим причинам.. А в 9.30 в Ратушу на торжественное заседание соберутся члены управы и почетные граждане Таллинна. Здесь будут вручены награды города — знаки за заслуги и гербовые знаки новым почетным горожанам.

Торжественное открытие дня состоится на Ратушной площади в полдень. Там впервые предстанет перед публикой Таллинский ратушный хор, созданный минувшей осенью. А затем самые разные праздничные события будут происходить по всему городу. Так, на площади Вабадузе откроется фотовыставка "Прежде и теперь" со снимками примечательных мест Таллинна век назад и сейчас. Эта выставка, приуроченная к 100-летию Эстонской Республики, уже побывала в Риге, а после Таллинна отправится в Вильнюс.

В 14 часов на этой площади начнется песенное празднество "Мы здесь!" — подарок учащихся столицы к юбилею республики, затем в 15.30 начнется концерт детского хора из Кореи, в 16.30 — концерт молодежных групп и в 17.30 — поп-ансамблей.

Таллинский городской музей приглашает всех с 17 до 20 часов в Сад датского короля в путешествие в 1559 год. На горке Тёэхоови прозвучит артиллерийский салют, музей оживит в Саду датского короля, где находились в те времена арсенал и основные промышленные предприятия Таллинна, события Ливонской войны. Здесь будет установлена копия орудия Святого Льва, оригинал которого, созданный мастером Кортом Хартманном, находится в Музее истории артиллерии в Петербурге. В 19 часов в концертном зале "Алекселы" начнется праздничный концерт.

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Полностью программу Дня можно посмотреть на сайте Таллинна.

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