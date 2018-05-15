День Таллинна: город готов к празднику!

Торжественное открытие дня состоится на Ратушной площади в полдень. Там впервые предстанет перед публикой Таллинский ратушный хор, созданный минувшей осенью. А затем самые разные праздничные события будут происходить по всему городу. Так, на площади Вабадузе откроется фотовыставка "Прежде и теперь" со снимками примечательных мест Таллинна век назад и сейчас. Эта выставка, приуроченная к 100-летию Эстонской Республики, уже побывала в Риге, а после Таллинна отправится в Вильнюс.

В 14 часов на этой площади начнется песенное празднество "Мы здесь!" — подарок учащихся столицы к юбилею республики, затем в 15.30 начнется концерт детского хора из Кореи, в 16.30 — концерт молодежных групп и в 17.30 — поп-ансамблей.

Таллинский городской музей приглашает всех с 17 до 20 часов в Сад датского короля в путешествие в 1559 год. На горке Тёэхоови прозвучит артиллерийский салют, музей оживит в Саду датского короля, где находились в те времена арсенал и основные промышленные предприятия Таллинна, события Ливонской войны. Здесь будет установлена копия орудия Святого Льва, оригинал которого, созданный мастером Кортом Хартманном, находится в Музее истории артиллерии в Петербурге. В 19 часов в концертном зале "Алекселы" начнется праздничный концерт.

Полностью программу Дня можно посмотреть на сайте Таллинна.