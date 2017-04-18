День открытых дверей в Рийгикогу посвящен году детской и молодежной культуры

В субботу, 22 апреля, Рийгикогу отмечает свою 98-ю годовщину традиционным днем открытых дверей. Мероприятия в замке Тоомпеа, которые пройдут в этот день, предназначены для детей и молодежи. Впервые можно побывать на игровой площадке ”Детской республики”. Зрители познакомятся с историями о XII молодежном певческом и танцевальном празднике ”Mina jään”. Расскажут и о летнем празднике, и о спрятанных на логотипе семейных знаках.

В кабинетах фракций можно будет встретиться с депутатами, а во время инфочаса — задать вопросы членам правительства. В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.

День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта молодых музыкантов с балкона замка Тоомпеа. Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

В середине дня в зале заседаний на вопросы посетителей ответят премьер-министр Юри Ратас, министр культуры Индрек Саар и министр финансов Свен Сестер.

В рамках столетия ЭР на дне открытых дверей Рийгикогу будут объявлены выборы в молодежный Маапяэв. Избранные юные депутаты соберутся в зале заседаний Рийгикогу 28 ноября, чтобы принять совместную декларацию. В этот день исполнится 100 лет с момента, когда Маапяэв объявил себя высшей властью в Эстонии. Выборы в молодежный Маапяэв и мероприятия, которые пройдут в течение года, позволят молодежи в возрасте 15–18 лет пережить события столетней давности и описать действительность Эстонской Республики с помощью своего собственного современного послания.

В кафе пройдет обсуждение ”Я останусь, а певческий и танцевальный праздник тоже останется?”, где своими мыслями поделятся члены комиссии Рийгикогу по культуре Криста Ару и Лайне Рандъярв и активисты движения народных танцев, хорового пения и музыкального образования Хирво Сурва, Тонио Тамра и Калев Ярвела.

Темой традиционной мнемовикторины, в которой между собой соревнуются команды школьников и депутатов Рийгикогу, в преддверии председательства в ЕС станет ”Эстония и Европейский союз”.

В Художественном зале весь день будет открыта детская станция ERR. Впервые можно побывать на игровой площадке ”Детской республики”, посвященной столетию Эстонской Республики. В детской комнате можно поучаствовать в семинаре ”Я тоже!”, который приурочен к году детской и молодежной культуры. В вестибюле с участниками танцевальных и певческих праздников можно будет нарисовать семейный знак и научиться народным танцам с главным руководителем летнего танцевального праздника Маргусом Тоомла.

Завершит праздник концерт детского хора ETV в Белом зале.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году день открытых дверей проводится в девятнадцатый раз.

Вход и мероприятия — бесплатно.