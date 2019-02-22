День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

Кроме того, ровно 30 лет назад сине-черно-белый флаг был вновь водружен на Длинный Герман, заложив тем самым традицию торжественного поднятия флага.

На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики зачитает актер Таллиннского городского театра Каспар Велберг.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.