День матери соберет звезд на площади Вабадузе

Сегодня, 13 мая, на площади Вабадузе состоится уникальный праздничный концерт ЭР100, посвященный Дню матери.

В честь столетнего юбилея Эстонии популярные артисты представят вниманию публики новые детские песни, с приветственной речью выступит президент Эстонской Республики, а Союз женщин Эстонии объявит имя Матери года 2018. Перед началом концерта состоится поход с детскими колясками по всей Эстонии.

”Лучший подарок для мам — это объятия и вместе проведенное время”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Маргус Кастерпалу. ”Празднование Дня матери начнется с общеэстонского похода с детскими колясками. А в полдень на площади Вабадузе начнется концерт ЭР100, подпевать исполнителям или танцевать можно будет как на центральной площади Таллинна, так и дома у телевизоров по всей Эстонии”, — добавил Кастерпалу.

По словам председателя правления Общества мужской песни Эстонии Хирво Сурва, по традиции, День матери будет наполнен музыкой. ”Наряду с уже любимыми детскими песнями на посвященном мамам концерте прозвучат и новые произведения для детей и мам, которые исполнят Ленна Куурмаа, Отть Лепланд, Яан Пехк, Ээва Тальси, Лийзи Койксон, Ялмар Вабарна и другие”, — добавил Сурва.

По словам руководителя редакции передач о стиле жизни Эстонской национальной телерадиовещательная корпорации (ERR) Кармель Килланди, 13 мая программа канала ETV будет посвящена Дню матери, а концерт на площади Вабадузе будет показан в прямом эфире.